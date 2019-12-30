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Азербайджан предупредили о «плохих новостях» из-за российских Су-30 у Армении

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Никол Пашинян в кабине Су-30СМ
Никол Пашинян в кабине Су-30СМ.
Источник изображения: Фото: страница Nikol Pashinyan в Facebook

Военно-воздушные силы (ВВС) Армении, получив от России истребители Су-30СМ, приобрели превосходство в воздушном пространстве Закавказья. Такое мнение высказал в Twitter аналитик с Мальты Бабак Тагвей (Babak Taghvaee).

«Плохие новости для ВВС Азербайджана», — предупредил эксперт.

«Пока Армения становится оператором этих истребителей поколения 4+, Азербайджан пытается сохранить пригодным к эксплуатации свой парк МиГ-29. ВВС Азербайджана не могут купить такие передовые истребители у России или любой западной страны. Их единственный вариант — китайский JF-17», — добавил Тагвей.

Первые четыре Су-30СМ были доставлены в Армению 27 декабря. Премьер-министр республики Никол Пашинян, лично встречавший самолеты на ереванском аэродроме Эребуни и севший в кабину одного из истребителей, назвал эту технику главным приобретением года. Ожидается поставка армянской стороне еще восьми таких машин. Ранее самыми передовыми истребителями республиканских ВВС были Су-27, приобретенные в 2000-е годы.

Основу истребительной авиации ВВС Азербайджана составляют МиГ-29 советского производства, большая часть которых была закуплена у Украины. На фоне сделки по поставке Армении Су-30СМ Баку, как сообщала принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», заинтересовался возможностью приобретения более продвинутых российских самолетов — истребителей пятого поколения Су-57. По информации издания, начало переговоров по этому вопросу одобрено на высшем политическом уровне.

Су-30СМ (серийный модернизированный) является многоцелевым истребителем, предназначенным для завоевания господства в воздухе. Эти самолеты поставлялись как ближайшим союзникам России — Белоруссии, Казахстану и Китаю, так и в дальнее зарубежье — в Венесуэлу, Индию, Индонезию, Малайзию и некоторые государства Африки.

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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Венесуэла
Индия
Индонезия
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Продукция
МиГ-29
ПАК ФА
Су-27
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