«Иранский рой» в Ормузском проливе американским ВМС не помеха

Источник изображения: topwar.ru

В ВМС США подтвердили, что в Ормузском проливе в начале декабря 2019 года восемнадцать малых судов Ирана («иранский рой») шли рядом с американской авианосной группой. Об этом свидетельствуют опубликованные спутниковые данные.

ВМС США (U.S. Navy) подтвердили, что «несколько» небольших иранских кораблей проходили рядом с авианосной группой, когда та направлялась через Ормузский пролив в Оманский залив, однако опровергли сообщения о том, что какое-либо из иранских судов преследовало или провоцировало военные корабли иным образом. Действия иранских морских сил были охарактеризованы как меры, принятые в рамках «нормального поведения».

«Во время прохода через пролив несколько иранских судов следовали за американскими кораблями, — сообщил в электронном письме Джошуа Фрэй (Joshua Frey) из американских ВМС, сотрудник по связям с общественностью Центрального командования ВМС США (NAVCENT). — Их действия вписывались в рамки нормальной реакции для Ирана и не угрожали ударной группе «Эйба» [авианосца «Авраам Линкольн»].

И всё же восемнадцать малых кораблей, проходящих в непосредственной близости от «Линкольна» и сопровождающей группы, полагает The Drive, напоминают о рисках, присущих каждому прохождению пролива».

Источник изображения: topwar.ru

На спутниковом снимке, опубликованном The Drive, видны 18 малых судов, идущих рядом с американским «Авраамом Линкольном» и сопровождающими кораблями в Ормузском проливе 4 декабря 2019 года. Фото: Planet Labs Inc.

4 декабря 2019 года (издание приводит даты по североамериканскому восточному времени) спутник PlanetScope, принадлежащий частной фирме Planet Labs, запечатлел «Линкольн» в Ормузском проливе. Изображение распространялось в социальных сетях, что привело к серьёзным спорам в разведывательном сообществе, причём к спорам открытым. Некоторые средства массовой информации, в том числе иранские, подхватили сообщение о том, что корабли КСИР «преследовали» или, по крайней мере, «сопровождали» авианосную группу ВМС США, и то был «завершившийся успехом» вызов Соединённым Штатам на фоне нового всплеска напряжённости между двумя государствами.

Теперь этой дискуссии положен конец.

Коммандер Фрэй категорически отрицает совершение иранскими катерами каких-либо провокационных манёвров в отношении авианосца или кораблей его эскорта. Никто не создавал помех переходу группы в Оманский залив. Взаимодействие между американскими и иранскими судами ограничивалось обычными запросами, пояснил Фрэй.

Военные корабли ВМС США «всегда готовы защитить себя», отметил представитель NAVCENT. По его словам, американские военно-морские силы всегда имеют повышенную готовность, «работая» вблизи Ирана. И особенно это актуально «в свете недавних провокационных, безответственных и незаконных действий в морской сфере».

Любопытно, что похожий инцидент, вызвавший подобную же шумиху, уже имел место в Ормузском проливе. В сентябре 2018 года пролив проходил авианосец «Теодор Рузвельт» с эскортом. Тогда иранские государственные СМИ выпустили видеозапись, якобы показывающую, как иранские катера «назойливо» преследуют авианосную группу. Впрочем, ВМС США не отреагировали на эти заявления.