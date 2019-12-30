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Военно-промышленный курьер

2019 год стал рекордным для экспорта вооружений из ФРГ

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Источник изображения: vpk-news.ru

По данным на середину декабря 2019 года Берлин одобрил поставки оружия на рекордные 7,95 млрд евро. В тройке основных стран-получателей: Венгрия, Египет и США.

Экспорт вооружений, одобренный федеральным правительством Германии в 2019 году, достиг в ценовом выражении рекордного значения в 7,95 млрд евро. Об этом свидетельствует данные, которые обнародовало министерство экономики и энергетики страны в ответ на запрос депутатов бундестага Омида Нурипура (Omid Nouripour) из партии «Союз 90»/ «зеленые» и Севима Дагделена (Sevim Dagdelen) от Левой партии. Выдержки из документа приводит агентство DPA, сообщает DW.

По сравнению с 2018 годом рост на 15 декабря составил 65 процентов. В минувшие три года соответствующий показатель неуклонно сокращался.

Прошлый рекорд - 7,86 млрд евро - был установлен в 2015 году, после этого последовал спад. Министр экономики Петер Альтмайер (Peter Altmaier), в частности, связывал его с проволочками, возникшими после выборов в бундестаг в 2017 году и предшествовавшими формированию «большой коалиции». В 2019 году самые крупные поставки были одобрены для партнера ФРГ по ЕС и НАТО - Венгрии (1,77 млрд евро), Египта (802 млн евро) и США (483 млн евро).

В перечне стран - получателей вооружений наряду с Египтом (второе место) значатся также Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ, девятое место). Обе эти страны входят в международную коалицию во главе с Саудовской Аравией, ведущую наступление на позиции действующих в Йемене повстанцев хуситов.

В марте 2018 года партии правящей в ФРГ «большой коалиции» договорились приостановить поставки вооружений в страны, которые напрямую вовлечены в вооруженный конфликт в Йеменской Республике. Однако договоренности допускали ряд исключений.

В середине июля ОАЭ начали постепенный вывод своих войск с территории Йемена после четырех лет участия в военном конфликте.

В октябре 2018 года Германия прекратила поставки оружия Эр-Рияду после убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. В сентябре 2019 года Берлин продлил эмбарго до конца марта 2020 года.

В десятку наиболее крупных покупателей немецких вооружений входят также Алжир (7 место), Катар (8 место) и Индонезия (10 место), то есть страны, которые, как отмечает агентство DPA, обвиняются в грубых нарушениях прав человека.

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