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Военно-промышленный курьер

В США на каждый дрон навесят чип идентификации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Федеральное управление гражданской авиации США представило предложение об обязательной установке электронных датчиков для дистанционной идентификации беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Tech Xplore.

Регулятор гражданской авиации предлагает обязать устанавливать электронные датчики на все беспилотные летательные аппараты весом более 250 грамм. Данное требование будет распространяться как на частных операторов таких аппаратов, так и на компании, использующие дроны для доставки еды, медикаментов и других малых грузов.

В предложении отмечается, что система удалённой идентификации позволит ведомству эффективнее пресекать использование беспилотников для контрабанды незаконных грузов или вторжения в частную жизнь. Данное предложение будет рассмотрено министерством транспорта США в течение 60-ти дней.

Издание отмечает, что в настоящее время в США зарегистрировано более 1,5 млн беспилотных летательных аппаратов. Пилотные проекты доставки малых грузов дронами запущены несколькими крупными компаниями, включая Google и Amazon.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Великобритании вступило в силу требование обязательной регистрации беспилотных летательных аппаратов. Владельцев незарегистрированных дронов весом более 250 грамм могут оштрафовать на 1000 фунтов стерлингов.

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