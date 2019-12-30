Китайский конкурент Airbus и Boeing проходит тестовые полеты

Шестой и финальный прототип китайского пассажирского самолёта Comac C919 совершил первый вылет из шанхайского международного аэропорта «Пудун».

Об этом сообщает FlightGlobal.

Узкофюзеляжный самолёт вместимостью до 190 пассажиров станет крупнейшим авиалайнером Китая. Этот самолёт позволит китайским производителям конкурировать с лайнерами Airbus A320neo и Boeing 737 MAX, имеющими сравнимую пассажировместимость.

Прототип Comac C919106, поднятый в воздух с аэропорта «Пудун», будет использоваться для проведения завершающих испытаний перед запуском серийного производства.

Издание отмечает, что компания COMAC уже получила 305 заказов на новый авиалайнер. Ожидается, что C919 будет введён в эксплуатацию в 2021 или 2022 году.