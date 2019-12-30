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Военно-промышленный курьер

ПВО Балтийского флота отразила нападение на Калининградскую область

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Источник изображения: vpk-news.ru

В отражении массированного ракетно-авиационного удара условного противника были задействованы расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

В рамках учений отрабатывался вопрос прикрытия наземных объектов и инфраструктуры сил флота от ударов авиации, совершавшей налет на охраняемый район во всем диапазоне высот и скоростей. В роли противника выступали истребители Су-27, многоцелевые истребители Су-30СМ и вертолеты Ми-24 авиационного соединения БФ.

При выполнении учебных задач все воздушные цели были своевременно обнаружены, взяты на сопровождение и уничтожены при входе в зону поражения, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов. В ходе отражения удара боевые расчеты произвели более 30 имитационных пусков.

В свою очередь радиотехнические подразделения ПВО БФ, оснащенные современными радиолокационными станциями и комплексами средств автоматизации, в рамках учений выполнили нормативы по развертыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командные пункты зенитных ракетных подразделений.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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96К6 Панцирь-С1
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С-300
С-300П
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Су-27
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