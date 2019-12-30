Экипаж нового противоминного корабля "Яков Баляев" сформировали на Камчатке

Военные моряки в ближайшее время пройдут обучение в Объединенном учебном центре Военно-морского флота в Санкт-Петербурге

ТАСС, 29 декабря. Экипаж новейшего корабля противоминной обороны "Яков Баляев" сформирован на Камчатке, в ближайшее время личный состав направится для обучения в Санкт-Петербург, сообщила в воскресенье пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Сформирован экипаж (44 человека) новейшего корабля "Яков Баляев". В ближайшее время личный состав пройдет обучение в Объединенном учебном центре Военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Военные моряки изучат принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям", - сообщила пресс-служба.

Тральщик "Яков Баляев" является четвертым серийным кораблем проекта 12700, имеет уникальный корпус, изготовленный из монолитного стеклопластика и предназначен для борьбы с любыми видами современных морских мин. Новый корабль назвали в честь Героя Советского Союза матроса 355-го отдельного батальона морской пехоты ТОФ Якова Илларионовича Баляева.

Корабли этого проекта эксплуатируются в ВМФ уже несколько лет, они зарекомендовали себя как надежные, способные эффективно выполнять поставленные задачи.