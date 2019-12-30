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ТАСС

Американка Кристина Кох установила рекорд беспрерывного пребывания на МКС среди женщин

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Джессика Мейр и Кристина Кох на МКС
Джессика Мейр и Кристина Кох на МКС.
Источник изображения: © REUTERS, NASA

На Международной космической станции астронавт провела 289 дней

НЬЮ-ЙОРК, 29 декабря. /ТАСС/. Астронавт из США Кристина Кох установила рекорд продолжительности беспрерывного нахождения на Международной космической станции (МКС) среди женщин. Как сообщает телекомпания СNN, в субботу был 289-й день ее пребывания на МКС с момента прибытия 14 марта текущего года.

"Это просто великолепно для науки, - приводит телекомпания слова американки. - Мы имеем возможность наблюдать за тем, какое влияние на протяжении длительного времени оказывает микрогравитация на человеческое тело, а это очень важно для воплощения наших планов по полету на Луну и на Марс". До Кох рекорд по этому показателю удерживала с сентября 2017 года американка Пегги Уитсон, которая проработала на орбите 288 суток.

Кох в разговоре с СNN обратилась с советом к девочкам и девушкам, желающим добиться таких же успехов. "Делайте то, чего вы боитесь, - поделилась она. - Нужно думать о том, что вас влечет и манит". "Такого рода вещи могут пугать, но обычно страх говорит о том, что вам интересно. Если добиваться того, что раньше казалось невозможным, в награду вы получаете намного больше", - подчеркнула она.

Ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщало о том, что продлило миссию Кох на МКС до февраля 2020 года. Таким образом продолжительность ее беспрерывного пребывания на МКС составит 328 дней.

На МКС сейчас работают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Эндрю Морган, Кристина Кох и Джессика Меир, а также астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. На данный момент участниками этого проекта являются 16 стран: Россия, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швейцария, Швеция и Япония.

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