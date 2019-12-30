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Военное обозрение

The Aviationist: «Нет объяснений, как «Авангард» возвращается на гиперзвук в атмосфере»

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Источник изображения: topwar.ru

В западных СМИ продолжают активно обсуждать тему, связанную с развёртыванием в России гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард». Для многих западных экспертов сам факт постановки комплекса, о котором им стало известно примерно год назад, оказался настоящим раздражающим фактором или, если угодно, вызовом.

Издание The Aviationist пишет, что в России развёрнута гиперзвуковая ракета, «неуязвимая для перехвата».

В то же время авторы сетуют на то, что «ни одного конкретного изображения «Авангарда» российским министерством обороны не опубликовано». Какое ещё "конкретное изображение" ожидают иностранные заинтересанты при условии наличия нескольких роликов, включая ролик с испытанием ракетного комплекса?

Также в материале присутствует следующее:

И нет никаких открытых объяснений того, как это средство с маневрирующим блоком возвращается на гиперзвуковую скорость после повторного входа в атмосферу - на завершающей стадии атаки. Это фаза полета, при которой большинство противоракетных систем способны поражать приближающуюся цель.

Суть недоумения западных авторов в следующем: так на какой скорости блоки «Авангарда» будут осуществлять подлёт непосредственно к цели? Если это не гиперзвуковая скорость, то блоки «могут быть перехвачены»; если гиперзвуковая, то как такой скорости удаётся достичь при вхождении в атмосферу?

Нужно отметить, что аналогичные вопросы о гиперзвуковых блоках новейшего ракетного комплекса задают и в России. Речь идёт главным образом о тех объектах, которые ранее были названы планирующими блоками, способными на определённых участках полёта развивать гиперзвуковую скорость. Интриги в своё время добавили и заявления представителей Минобороны РФ, которые отметили, что в ходе испытаний «Авангард» достиг невероятной скорости в 27 Махов.

На самом деле, было бы странно, если бы производители выложили на стол все свои козыри и принялись разъяснять каждому вопрошающему технологии, которые были использованы при создании новейшего оружия.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
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