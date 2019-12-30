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Деловая газета "Взгляд"

Япония захотела защититься от северокорейской версии «Искандера»

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Запуск ракет в КНДР
Запуск ракет в КНДР.
Источник изображения: © AP Photo / KRT

В 2020 году Япония планирует заняться разработкой национальной системы ПРО, способной перехватывать баллистические ракеты со сложной траекторией полета, сообщают СМИ.

Япония собирается провести глубокую модернизацию имеющихся у нее ракет класса земля-воздух с дальностью примерно 100 км. Ожидается, что уже в 2020 году войска получат усовершенствованные ракеты с увеличенной дальностью, передает ТАСС со ссылкой на "Санкэй".

Издание отмечает, что эти ракеты предназначены в основном для перехвата самолетов и крылатых ракет.

Системы ПРО Японии не могут уничтожать ракеты, которые способны лететь по низкой траектории, неожиданно меняя ее перед ударом. Новая система должна обеспечить защиту от таких ракет.

В результате система должна быть способна противодействовать новым ракетам малой дальности Северной Кореи, по своим характеристикам напоминающим ракету "Искандер", передает РИА "Новости".

В течение семи лет Япония собирается разработать новую структуру ПРО, которая сможет перехватывать гиперзвуковые ракеты. Сейчас от них Япония также не имеет защиты.

Летом КНДР испытала ракеты, которые, как заявило южнокорейское минобороны, "схожи с российскими ракетами типа "Искандер".


Антон Антонов

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Страны
КНДР
Россия
Южная Корея
Япония
Продукция
Искандер
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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