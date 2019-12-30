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Известия.ru

В состав ЧФ вошёл новейший ракетный корабль «Ингушетия»

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В состав Черноморского флота вошёл новейший ракетный корабль «Ингушетия». К выполнению задач он приступит уже в январе. Корабль выпущен в рамках проекта 21631 «Буян». На вооружении у «Ингушетии» — ракетные комплексы «Калибр». Формально корабли типа «Буян» рассчитаны на защиту прибрежных зон. Но опыт применения «Калибров», например при ударах по позициям террористов в Сирии, доказал: возможности кораблей с таким вооружением гораздо шире номинальных.

В состав Черноморского флота вошёл новейший ракетный корабль «Ингушетия». К выполнению задач он приступит уже в январе. Корабль выпущен в рамках проекта 21631 «Буян». На вооружении у «Ингушетии» — ракетные комплексы «Калибр». Формально корабли типа «Буян» рассчитаны на защиту прибрежных зон. Но опыт применения «Калибров», например при ударах по позициям террористов в Сирии, доказал: возможности кораблей с таким вооружением гораздо шире номинальных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Проекты
21631 Буян-М
ЧФ
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