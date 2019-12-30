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Вышла новая книга Центра АСТ "Персидский бастион"

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Оригинал взят у коллеги imp_navigator в "Персидский бастион"

Вышла новая книга Центра АСТ под названием "Персидский бастион" и я надеюсь ее скоро можно будет приобрести. Как можно сразу понять по названию, книга посвящена Ирану. В последние годы отношения России и Ирана находятся на подъеме, между нашими странами наладилась эффективная координация усилий и фактический союз в борьбе с терроризмом в Сирии, развиваются и другие сферы сотрудничества, а приближение пяти лет со Дня принятия Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) открывает шанс для будущих новых поставок военной техники в Иран в тех сферах где Тегеран испытывает особую необходимость.

http://cast.ru/news/vyshla-kniga-tsast-persidskiy-bastion.html

В то же время выход США из СВПД и усиливающееся давление на Исламскую республику Иран ведут ко все большему усилению напряженности в регионе и ставят под угрозу будущее СВПД. Поэтому тем кто интересуется Ираном и в целом ситуацией в регионе может быть интересно будет подробнее познакомиться с Ираном, его силовыми структурами, военной промышленностью, кибербезопасностью, особенностям государственного устройства и экономики. Конечно не могла книга обойти стороной и богатую историю самого Ирана и двусторонних российско-иранских отношений. Отдельно анализируется опыт прямого или косвенного участия Ирана в различных военных конфликтах начала XXI века и борьбы с сепаратизмом внутри страны, история зарождения иранской ядерной программы, а также особенности и перспективы СВПД.

Это первая книга где я был не только одним из соавторов, но и соредактором. Что касается непосредственно написанного мною, то это главы про иранские вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс Ирана, которым в книге уделено особое внимание, кроме того я написал подглавы про борьбу с сепаратизмом и терроризмом в Иране и участие Ирана в борьбе с террористами "Исламского государства" в Ираке.

Хочу поздравить с выходом книги и сказать спасибо всем кто работал над этой книгой, особенно моему соредактору Руслану Пухову и моим соавторам по книге: Андрею Баклицкому и Асе Шавровой, Михаилу Барабанову, Анне Березиной, Анастасии Богачевой, Сергею Денисенцеву, Антону Лаврову, Артуру Хетагурову, Антону Хлопкову, Михаилу Шеповаленко.

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