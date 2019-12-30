Иран пригрозил уничтожать разведывательные аппараты в районе учений с Россией

Любые разведывательные аппараты в районе проведения учений Ирана, России и Китая будут уничтожены, заявил замкомандующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.

Как заявил Саяри, многие государства "хотели бы знать, что там происходит", так что "разведчики активировались". Однако, по его словам, "совместные учения – не шутки, и мы не шутим". Иран подчеркнул, что "любой аппарат, как плавательный, так и летательный, будут сбивать в районе учений".

"Ранее мы продемонстрировали это", – передает РИА "Новости" со ссылкой на Tasnim.

Саяри заверил, что морские учения трех стран "Пояс морской безопасности" "точно не являются последними". Он сообщил, что участники определяют методики, которые позволят в будущем повторять такие учения.

По словам Саяри, участие в совместных учениях не означает, что Иран, Россия и Китай собираются сформировать коалицию,

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе. Учения продлятся до 30 декабря.

Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что Соединенные Штаты будут наблюдать за учениями.

Антон Антонов