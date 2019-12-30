Гости из будущего: подводные ракетоносцы, вертолеты и танки

О появлении этой техники в войсках и на полигонах первыми написали «Известия»

В Сирии в боевой обстановке проверили вертолет Ми-28НМ «Ночной суперохотник», атомная подлодка проекта 955 «Борей-А» получила новый облик, малые ракетные корабли проекта «Овод» – дальнобойные ракеты. Танки Т-80БМВ впервые отправились на Дальний Восток, а спецназ готовится осваивать бесшумные автоматы АСМ. Об этом в уходящем году первыми сообщили «Известия». Сейчас эта военная техника активно осваивается в войсках.

Новый облик «Бореев»

Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей-А» получили новый внешний вид. Первой такой лодкой стала «Князь Владимир». Визуально она кардинально отличается от предшественников — ракетоносцев «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Лодка лишилась так называемого горба ракетной пусковой платформы, характерных выступов перед рубкой, а обводы носовой оконечности корабля стали более обтекаемыми. Поменялась и надстройка. У первых «Бореев» она была скошенной: ее профиль ближе к палубе сужался. У «Князя Владимира» рубка получила традиционный для отечественных субмарин вид.

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» в акватории Северодвинска Источник изображения: Фото: РИА Новости/Олег Кулешов

Такая трансформация легкого корпуса происходит после того, как на лодку устанавливают новую систему наблюдения, антенны или модернизируют систему вооружения. «Князь Олег», следующий за «Князем Владимиром», тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок серии А будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей.

Похорошевшие «Оводы»

Для ВМФ начали модернизацию малых ракетных кораблей (МРК) проекта 12341 «Овод». На МРК установили современные средства управления огнем, радиолокационные станции, системы связи, более эффективное вооружение, а также экономичные и мощные дизельные двигатели. Но самое главное, «Оводы» получили новейшую корабельную артиллерийскую установку АК-176МА и ракеты Х-35 — это дозвуковые маловысотные боеприпасы с активным самонаведением. Они способны поражать цели на расстоянии до 260 км, что делает МРК смертельно опасным противником для боевых кораблей любого класса.

Малый ракетный корабль проекта 12341 «Овод» «Гейзер» на репетиции парада в честь Дня Военно-морского флота в Кронштадте Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Советский Союз держал «Оводы» в Средиземном море — в Тартусе и Тобруке. Они совершали походы в Южно-Китайское море. Боевая задача таких кораблей — действия из засады при защите своих берегов. При возникновении опасности они рассредоточиваются и ждут команды о начале атаки на корабли противника. Российские «Оводы» получили боевое крещение во время конфликта с Тбилиси. МРК «Мираж» 10 августа 2008 года ракетой потопил быстроходный катер грузинских ВМС.

«Бесшумная смерть» врагу

Спецназ получит «бесшумную смерть» — новейший автомат АСМ. Свое прозвище он получил из-за того, что при стрельбе не слышен даже на расстоянии в несколько метров. По сравнению со своим предшественником — автоматом «Вал» — АСМ имеет измененную форму ствольной коробки. Кроме того, АСМ получил новые экспериментальные магазины из прозрачного пластика. Это позволит бойцу визуально контролировать расход боеприпасов.

Автомат АСМ Источник изображения: Фото: zonwar.ru

АСМ незаменим при выполнении заданий в тылу врага, где нужно действовать молниеносно и неожиданно. Например, при штурме защищенных военных объектов или позиций с помощью него можно снять часовых, не выдав свое присутствие противнику.

«Реактивные танки» на Дальнем Востоке

Впервые на Дальнем Востоке появились танки Т-80БВМ — это модернизированная версия знаменитой «восьмидесятки». Новые машины получили на вооружение мотострелковые бригады, дислоцирующиеся в Амурской области и на Сахалине. До этого танки семейства несли службу на европейской части страны.

«Восьмидесятки» хорошо подходят для дальневосточного театра военных действий. Газотурбинный двигатель (ГТД) этого танка очень чувствителен к пыли, а также теряет мощность в условиях высокогорья. На Дальнем Востоке танки с такими проблемами не столкнутся — там чистый воздух и нет высоких гор.

Танк Т-80БВМ на полигоне Алабино Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

На модернизированную «восьмидесятку» сейчас ставят ГТД мощностью 1250 «лошадей», который близок по своей конструкции к вертолетным двигателям. В отличие от двигателей внутреннего сгорания ГТД запускаются без проблем даже при температурах ниже 50 градусов. За характерный звук ГТД, напоминающий шум от работы двигателей реактивного самолета, «восьмидесятку» прозвали в войсках реактивным танком.

Кроме того, он может вести огонь ракетами. Специально для этого на танке установлен комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», что позволяет бороться с вертолетами или кораблями на больших дистанциях.

«Ночной суперохотник» в Сирии

В Сирии прошла проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ «Ночной суперохотник». Он был обкатан в условиях горной и пустынной местности. По итогам испытаний Ми-28НМ сдал экзамен на профпригодность и начал поступать в войска. В мае на совещании по развитию ОПК президент заявил, что к 2028 году в ВКС должно быть поставлено 100 таких машин.

Ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» во время летно-тактических учений авиаполка армейской авиации Южного военного округа в Краснодарском крае Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ночной суперохотник» — ударный боевой вертолет, способный воевать в любых погодных условиях и днем, и ночью. Машина конструктивно отличается от своего предшественника Ми-28Н: оснащена более мощными двигателями, новой системой управления, а также современным комплексом противодействия средствам ПВО. Уникальная надвтулочная РЛС дает круговой обзор и позволяет прятаться в неровностях рельефа.

В боевом арсенале Ми-28НМ есть противотанковые управляемые ракеты и 30 мм автоматическая пушка. Он также вооружен дальнобойной ракетой «Атака», которая применяется против бронетехники, живой силы, долговременных огневых точек и вертолетов врага.

Богдан Степовой, Роман Крецул, Алексей Рамм, Антон Лавров