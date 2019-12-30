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Известия.ru

«Роскосмос» пообещал 50 космических пусков в 2020 году

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

«Роскосмос» запланировал выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019-м. Об этом в ходе трансляции 28 декабря рассказал ведущий YouTube-канала «Роскосмос-ТВ» Василий Кучушев.

«В честь праздника немного приоткроем космические карты. На следующий год намечено почти в два раза больше космических пусков, чем было в 2019 году», — отметил он.

В начале 2019 года генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал президенту Владимиру Путину о годовом плане в 45 космических пусков. Накануне оказалось, что сорвано обновление военной спутниковой группировки, сообщил вице-премьер Юрий Борисов. Среди успехов отрасли он отметил отсутствие аварий при запусках.

В итоге Россия осуществила около половины запланированных космических стартов — 25.

Россия заняла третье место в мире по количеству пусков в 2019 году, уступив Китаю (33 запуска, в том числе 31 успешный; в последние дни года планируется еще два старта) и США (27 запусков).

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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
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