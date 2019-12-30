Минобороны работает над увеличением скорости гиперзвуковых комплексов

Замглавы ведомства Алексей Криворучко сообщил, что скорость гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и "Циркон" планируют увеличить до более чем 10 чисел Маха

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Скорость гиперзвуковых комплексов "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда", опубликованном в субботу.

"Работы направлены на расширение областей применения, номенклатуры вооружения и улучшения его тактико-технических характеристик. Новые образцы такого вооружения должны обеспечить высокоэффективное поражение целей как в оперативно-тактической, так и в стратегической глубине. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", - отметил замминистра.

В конце ноября два источника в оборонно-промышленном комплексе сообщили ТАСС, что истребитель МиГ-31К впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой в середине месяца. Другой источник подтвердил факт проведения испытаний "Кинжала", отметив, что "скорость ракеты достигла 10 Махов".

"Кинжал" - новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. В настоящее время на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

Впервые о комплексе "Кинжал" сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Тогда были показаны видеоматериалы испытания гиперзвуковых ракет из его состава.