Саудовская Аравия хочет обслуживать ЗРК Patriot своими силами

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Саудовская Аравия подписывает соглашение с американской компанией Raytheon, связанное с техническим обслуживанием комплексов ПВО-ПРО Patriot. Речь идёт о соглашении, которое подразумевает локализацию технического обслуживания комплексов силами саудовских специалистов. До настоящего времени техническое обслуживание зенитных ракетных комплексов осуществлялось исключительно американской стороной.

Сообщается, что на такой шаг наследный принц Мухаммед бен Салман идёт в связи с «желанием снизить зависимость саудовской экономики от нефти» и с необходимостью создавать новые рабочие места в высокотехнологичных сферах.

Эр-Рияд планирует к 2030 году создать 40 тысяч новых рабочих мест в военно-промышленном комплексе. Система обслуживания американской техники, которой в Саудовской Аравии – на сотни миллиардов долларов, входит в эту программу.

Руководитель главного управления военной промышленности Саудовской Аравии Ахмед аль-Охали отмечает, что обсуждаемое соглашение с американской компанией отражает растущие саудовские возможности в области науки и техники военного направления. При этом в Эр-Рияде не сообщают о том, какое количество средств из королевской казны собираются тратить на локализацию технического обслуживания американских систем противовоздушной-противоракетной обороны.