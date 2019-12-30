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Деловая газета "Взгляд"

В Минобороны рассказали об итогах года

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Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник изображения: Министерство обороны Российской Федерации

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов рассказал о ключевых итогах ведомства за год.

"Достигнуты самые высокие за последние четыре года показатели поставок вооружения и техники. Речь идет о поступлении в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, что позволило довести долю современных образцов до 68,2%. В следующем году Минобороны поставлена задача довести этот показатель до 70%", – сказал Цаликов в интервью газете "Красная звезда", отметив, что "наиболее высокая доля современного вооружения в ядерной триаде" – 82%.

Он также отметил, что на этой неделе "на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками".

Кроме того, подводя итоги, замминистра напомнил о завершении развертывания лазерных установок "Пересвет", испытаниях головного атомного подводного крейсера проекта "Борей-А" "Князь Владимир", перевооружении всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер".

"Мы, например, совершенно искренне считаем, что наша армия первая и лучшая в мире", – заявил Цаликов, отметив, что говорить об объективности каких-либо международных рейтингов, даже признающих лидерство России, не стоит, так как "чемпионатов мира между армиями не проводится".

Он также уточнил, что оценивать результативность работы ведомства, ориентируясь только на бюджет, неверно. "В любой сфере побеждают лишь те, у кого больше умения, мастерства и желания трудиться на благо своего дела. Обладая всеми этими качествами, направленными в верное русло требованиями Верховного Главнокомандующего и министра обороны, российские военнослужащие сегодня по праву могут считаться лучшими в мире", – отметил Цаликов.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала об успехах России в сфере гиперзвуковых технологий и о том, как долго российские военные смогут сохранять лидерство в создании этих видов вооружений.



Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Искандер
Князь Владимир
Персоны
Цаликов Руслан
Проекты
955 Борей
ГЗЛА
Ядерный щит
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