Более 10 махов: российские оружейники увеличат скорость ракет

Российские оружейники увеличат скорость гиперзвуковых ракет

Российские разработчики хотят увеличить скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" до более чем 10 махов. В настоящее время оружейники работают над технологиями, которые позволили бы это сделать, а также продолжают работу над дальностью полета и увеличением точности наведения ракеты. Ранее президент России отмечал, что ракеты "Циркон" является важной составляющей для сохранения стратегической стабильности.

Российские специалисты продолжают работу над гиперзвуковым вооружением, планируется увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов (скоростей звука). Об этом рассказал в интервью газете «Красная звезда» замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"Образцы гиперзвукового вооружения создаются для применения как с воздушных (комплекс "Кинжал"), так и с наземных и морских ("Циркон") носителей. Продолжается отработка критических технологий, обеспечивающих увеличение скорости полета (более 10М на траектории), дальности, точности наведения", - отметил он, добавив, что работы проводятся «широким фронтом».

Ранее глава России Владимир Путин рассказал, что российские оружейники работают над созданием гиперзвуковой ракеты «Циркон» наземного базирования.

«На сегодняшний день у нас уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас. Ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности тем более», - приводит ТАСС слова Путина. Он отметил, что скорость гиперзвуковых ракет «Циркон» составит около девяти скоростей звука, а дальность - более 1 тыс. км.

Ранее ракеты этого типа можно было разместить только на кораблях, так как подобное оружие наземного базирования нарушило бы Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был расторгнут в августе этого года из-за выхода США из соглашения. Но еще до расторжения договора российский президент поддержал инициативу главы Минобороны России Сергея Шойгу, который предложил начать разработку новых наземных комплексов в качестве зеркального ответа американцам.

«Согласен с предложениями Министерства обороны о начале работ по «приземлению» [переводу на наземное базирование морских комплексов] «Калибров» и открытии нового направления - создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», - сказал Путин в начале февраля, не уточнив название ракеты, о которой идет речь.

Как отмечал глава государства, гиперзвуковая ракета «Циркон» важна для сохранения стратегической стабильности. «Это оружие становится чрезвычайно важным для сохранения стратегической стабильности, а также эсминцев и универсальных десантных кораблей», - сказал он на совещании по развитию Военно-морского флота.

Путин добавил, что темпы роста боевых возможностей военно-морского флота зависят от того, насколько в соответствии с планом эти ракеты будут поступать на вооружение фрегатов ВМС и подводных лодок.

В свою очередь глава Минобороны Сергей Шойгу в начале декабря сообщил, что планируется увеличить количество кораблей, входящих в состав Военно-морского флота России, которые будут оснащены гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Кроме того, министр оборонного ведомства поручил увеличить количество кораблей, оборудованных крылатыми ракетами «Калибр».

При этом «Цирконы», как отметил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, могут быть размещены на всех российских кораблях новых проектов, передает ТАСС. По его словам, новые российские корабли «с точки зрения пусковых установок универсальны для целого семейства ракет».

Вместе с тем он отметил, что переоснащение кораблей не должно быть слишком затратным процессом. Рахманов добавил, что суда, срок службы которых истекает в ближайшее время, скорее всего в этой процедуре участвовать не будут. «Наверное, такие работы будут преждевременными, и это может провести к отчасти даже неоправданным затратам», - цитирует президента ОСК ТАСС.

У российских военных помимо «Циркона» есть еще гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Впервые его представил Владимир Путин в марте прошлого года. По его словам, среди особенностей ракеты ее скорость, превышающая в 10 раз скорость звука, а также способность маневрировать на всей траектории полета. Ракеты способны поражать корабли и стационарные наземные объекты.

Первые испытания этой ракеты, как сообщает ТАСС, состоялись в ноябре этого года. Тестирование ракеты проходило в Арктике. Как отметил один собеседников агентства, ракета была запущена по наземной цели из истребителя МиГ-31К, вылетевшего из Мурманской области. Второй источник сообщил, что скорость ракеты достигла 10 Махов (около 12000 км/ч).

В Воздушно-космических силах комментировать данную информацию не стали.

Ангелина Мильченко