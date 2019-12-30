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Российские «Панцири» провалили очередную ракетную атаку Израиля на Сирию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Поставленные Сирии российские ЗРПК «Панцирь-С» полностью отразили израильскую атаку.

Официальный Телль-Авив вновь выпустил несколько ракет по территории арабской республике. По заверению военных еврейского государства им удалось уничтожить иранские объекты.

Однако, командование сирийских ПВО опровергло эту информацию, сообщив, что 5 из 6 израильских ракет было сбито, а та, что не была перехвачена упала на безлюдной местности, так как на нее воздействовали системами РЭБ.

Спустя некоторое время начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохав был вынужден «увиливать от ответа» и менять тему разговора, когда его спросили об инциденте. Кроме того, не было опубликовано никаких спутниковых снимков, что еще раз подтверждает провал израильской атаки.

Примечательно, что «Панцирь-С» были заранее приведены в боевую готовность и смогли сбить ракеты уже через минуту после того, как они пересекли воздушное пространство на границе между Ливаном и Сирией (атака проводилась с территории Ливана).

По мнению специалистов, отмечает Free News, такая высочайшая скорость достигнута благодаря содействию российских военных на базе в Тартусе, которые заранее обнаружили выпущенные ракеты и передали информацию сирийским союзникам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Ливан
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
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