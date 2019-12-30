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Российская газета

На новом тральщике "Владимир Емельянов" подняли военно-морской флаг

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Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтфлоту

В главной базе Балтийского флота - городе Балтийске в субботу на новейшем морском тральщике "Владимир Емельянов" проекта 12700 подняли Военно-морской флаг. Корабль вошел в состав ВМФ России.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов, "Владимир Емельянов" успешно завершил комплекс государственных испытаний. Он пополнит минно-тральные силы Военно-морского флота России в рамках плана по их активному переоснащению.

Корабли проекта 12700 предназначены для борьбы с морскими минами. Они могут их обнаруживать как в воде, так и в грунте. Водоизмещение тральщика - 890 тонн, длина - 61 метр, ширина - десять. "Владимир Емельянов" обладает высокой маневренностью. Корабли данного проекта имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, который сформирован методом вакуумой инфузии.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Владимир Емельянов
Проекты
БФ
пр. 12700
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