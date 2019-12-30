В Татарстане построят восемь кораблей для ЧФ к 2024 году

В Татарстане судостроительная корпорация «Ак Барс» построит четыре патрульных и четыре малых ракетных корабля для Черноморского флота к 2024 году, рассказал в субботу, 28 декабря, генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

По его словам, каждый год будут готовы по одному кораблю каждого класса. Черноморскому флоту (ЧФ) уже переданы два патрульных корабля проекта 22160, еще четыре планируется передать флоту в 2020–2023 годах, передает ТАСС.

Дальнейшая работа предприятия, в том числе развитие проекта «Буян-М», будет обсуждаться в начале 2020 года.

Патрульные корабли проекта 22160 «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев», построенные на стапелях Зеленодольского судостроительного завода, приняты в состав ЧФ в декабре 2018 года и июне 2019 года соответственно. Корветы разработаны в Северном ПКБ и предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны.

Ранее, в субботу, в состав ЧФ был передан малый ракетный корабль «Ингушетия», оснащенный высокоточным универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК» для поражения морских и береговых целей. Церемония прошла под руководством командующего флотом Игоря Осипова.