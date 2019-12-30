Сообщается о сроках поставок истребителей Су-57 в ВКС России

Источник изображения: компания "Сухой"

Уже до середины 2020 года первые истребители пятого поколения Су-57 поступят на вооружение ВКС России. Об этом сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда».

На первом этапе будут поставляться самолеты, оборудованные двигателями самолётов четвертого поколения (так называемый "первый этап"). Они поступят в войска до середины следующего года. А по окончанию испытаний новых истребителей с двигателями пятого поколения ("второй этап") начнется вторая часть поставки. Самолеты, оснащенные этими новыми силовыми установками, будут иметь существенные преимущества перед своими предшественниками, так как эти двигатели имеют повышенную топливную эффективность. В них также сокращена стоимость жизненного цикла, увеличена тяга.

Помимо этого, Алексей Криворучко в ходе интервью упомянул предстоящие испытания новой системы ПВО С-500 "Прометей".

Собственно, первый Су-57 нового поколения ВКС должны были получить ещё до конца 2019 года, но из-за падения боевой машины под Комсомольском-на-Амуре во время испытательного полета 24 декабря этого года сроки поставок пришлось сдвинуть. Именно этот самолет планировали первым отправить в войска.

Это был единственный случай потери российского истребителя пятого поколения из-за аварии. Ранее Су-57 проходили испытания в том числе в воздушном пространстве Сирии.