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Деловая газета "Взгляд"

Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о завершении предварительных испытаний перспективного зенитного комплекса (ЗК) «Деривация-ПВО» и самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ».

"Завершены предварительные испытания перспективного зенитного артиллерийского комплекса 2С38 "Деривация-ПВО" и самоходной артиллерийской установки 2С35 "Коалиция-СВ". В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжелой огнеметной системе "Тосочка", – сказал Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

Он также отметил, что завершены и испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения "Оникс". "Ведется плановая работа по оснащению данным комплексом строящихся и модернизируемых кораблей и подводных лодок, что позволит им решать задачи борьбы с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах на уровне современных требований, предъявляемых к средствам вооруженной борьбы на море", – пояснил замминистра.

Кроме того, Криворучко рассказал, что Минобороны заключило контракт на поставку новейших систем ПВО С-350 "Витязь" до 2027 года. Он уточнил, что в июле 2019 года в полном объеме и с положительными результатами были завершены госиспытания С-350 ("Витязь-ПВО") с присвоением литеры "O1", а в настоящий момент первый серийный образец ЗРС С-350 передается в войска.

"Государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года. В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", – добавил он.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко заявил о планах увеличить максимальную скорость гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон".



Анастасия Воробьева

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  • В новости упоминаются
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Деривация-ПВО
Кинжал БР
П-800 Оникс
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
30.12.2019 23:27
Цитата, q
Он также отметил, что завершены и испытания корабельного ракетного комплекса нового поколения "Оникс".
Фигасе! Чего там нового-то? Может "Циркон"? Или как-то модернизироаанный, условно "Оникс-М"?
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