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Российская газета

Черноморский флот получил корабль "Ингушетия" с ракетами "Калибр"

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Источник изображения: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Севастополе освятили и подняли Андреевский флаг на малом ракетном корабле "Ингушетия". Торжественная церемония началась во Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов и продолжилась на самом корабле, пришвартовавшемся на Минной стенке.

По случаю торжественной передачи боевого судна Черноморскому флоту в Севастополь прибыли глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, бывший глава Ингушетии, а ныне заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров. В церемонии принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, руководители и общественность города-героя, сообщает отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

После подъема Андреевского флага экипаж корабля начнет отработку специальных курсовых задач и уже в январе 2020 года приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки. МРК "Ингушетия" стал восьмым кораблем, построенным по проекту 21631 ("Буян-М"). Как сообщил генеральный директор судостроительной корпорации "АкБарс" Ренат Мистахов всего будет построено 12 судов этой серии. Оставшиеся четыре корабля также войдут в состав Черноморского флота. МРК "Ингушетия" был спущен на воду в июне нынешнего года, а с начала осени проходили его государственные испытания, успешно завершившиеся в декабре.

"Ингушетия" - это современный многоцелевой корабль, оснащенный новейшими образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Корабль имеет увеличенное водоизмещение и помимо средств самообороны оснащен высокоточным оружием - новейшим ракетным комплексом большой дальности "Калибр-НК".

Черноморский флот уже располагает двумя корабля такого класса - это "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек". Сначала 2019 года в состав флота вошло пять новейших кораблей и катеров, а в будущем году ЧФ получит еще 16 современных судов.


Сергей Винник (Севастополь)

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