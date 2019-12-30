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Российская газета

ЕКС России контролирует все районы запуска баллистических ракет

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Источник изображения: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Создание Единой космической системы обнаружения и боевого управления (ЕКС) - одно из ключевых направлений развития сил и средств ядерного сдерживания России.

Она станет основой космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении и обеспечит глобальный контроль Земного шара, позволит существенно снизить время обнаружения стартов баллистических ракет, а также значительно повысить достоверность и оперативность доведения информации о ракетных угрозах руководству страны, на пункты управления государством и Вооружёнными силами. Такое мнение высказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Он отметил, что Единая космическая система способна обнаруживать старты не только межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок, но и пуски баллистических ракет средней и меньшей дальности, а также запуски ракет-носителей. "В состав ЕКС входят космические аппараты нового поколения на высокоэллиптических и геостационарной орбитах, ракетно-космические комплексы для их запуска, модернизированные командные пункты, обеспечивающие управление орбитальной группировкой и средствами системы, приём и обработку специнформации в автоматическом режиме", - заявил замминистра в интервью "Красной звезде".

Криворучко напомнил, что лётные испытания ЕКС начались в 2015 году с запуском первого космического аппарата. Дальнейшее развёртывание орбитальной группировки, наращивание наземных средств, обеспечивающих её функционирование, идет по утвержденному плану. В 2017 и 2019 годах выполнены запуски второго и третьего космических аппаратов ЕКС. А результаты лётных испытаний и проведённые экспериментальные работы подтвердили выполнение той системой задач по предназначению. Успешно проведены и натурные работы по обнаружению 64 стартов баллистических ракет (в том числе 35 иностранных) и 136 запусков ракет-носителей (из них 97 иностранных).

"ЕКС поставлена на опытно-боевое дежурство и уже сегодня контролирует ракетоопасные районы стартов баллистических ракет на территории зарубежных государств и в акваториях Мирового океана. В режиме реального времени обеспечено круглосуточное доведение информации руководству страны и на пункты управления государством и Вооруженными силами", - сообщил Криворучко.

Он считает, что по своим характеристикам российская Единая космическая система не уступает американской "СБИРС", а по решению задач доведения команд управления будет уникальной.


Юрий Гаврилов

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