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Российская газета

Минобороны: Все новые корабли ВМФ оснащают современным вооружением

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Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", который придет на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения.

Криворучко заявил, что новым оружием в том числе оснастят строящиеся и модернизируемые корабли и подлодки, что позволит им успешно бороться с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах.

"Качественно новый уровень решения задач по поражению авианосных и десантных соединений вероятного противника будет обеспечен путем создания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Заданные при проектировании комплекса тактико-технические характеристики позволяют надводным кораблям и подводным лодкам выполнять поставленные задачи практически в любой оперативной обстановке, сводя на нет возможности зенитных средств по отражению ракетной атаки", - отметил замминистра в интервью "Красной звезде".

Он также сообщил, что в будущем году для расширения океанской зоны в рамках заданий гособоронзаказа планируется заключить контракты на строительство двух атомоходов проекта "Борей-А", двух подлодок проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350 и двух универсальных десантных кораблей.

О новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете "Циркон" стоит рассказать отдельно, тем более что о ней неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Именно он впервые сообщил, что эта ракета будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров и мчаться со скоростью около 9 "махов", то есть в разы превысит скорость звука. По словам президента, применение "Циркона" предусмотрено с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр". На недавнем расширенном заседании коллегии Минобороны Путин сказал, что в России уже разрабатываю наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Ее точные тактико-технические характеристики по понятным причинам держат в секрете. По некоторым данным, ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс". Иными словами, подобная унификация позволит оснащать "Цирконом" наши корабли и подлодки без затрат на переделку их стартовых устройств. Универсальность этого боеприпаса придает совершенно новые боевые свойства и береговому ракетному комплексу "Бастион", который уже способен поражать как надводные, так и наземные цели. А на гиперзвуковой скорости полета "Циркону" не страшна ни одна существующая в мире система противовоздушной обороны.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, принятие этой ракеты на вооружение приведет к резкому ослаблению роли авианосных сил США. Герой РФ кандидат технических наук контр-адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш флот, оснащенный "Цирконами", в случае реальной опасности сможет из Западной Атлантики и восточной части Тихого океана наносить удары по территории США. Причем атаки эти не сорвут никакие системы ПРО. По мнению адмирала, появление у России высокоточной крылатой ракеты с дальностью стрельбы более тысячи километров и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять "махов" создаст угрозу не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечит уничтожение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений, расположенных вне европейского континента. "Если учесть, что количество наших надводных и подводных средств, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, составит не менее двух-трех кораблей с примерно 40 "Цирконами" на борту на каждом направлении, то можно не сомневаться: указанные центры будут гарантированно поражены", - уточнил Хмыров.

Испытания новой морской ракеты начались в России несколько лет назад. Впервые ее отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость "Циркона" тогда определяли в 5-6 "махов". Позже в СМИ появились сообщения о готовящихся испытаниях ракеты уже с морской платформы. За месяцы тестирования и доработок характеристики этого изделия удалось существенно улучшить. На других испытаниях "Циркон" уже в восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 километров в час. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 "маха".

Будучи еще не принятой на вооружение, "Циркон" вызвал нешуточный ажиотаж на Западе. Этой ракете там посвящают большие статьи. В них "Циркон" предстает оружием, готовым не просто уничтожать вражеские корабли, но и оказывать влияние на ситуацию в целом морском регионе. Если отбросить в сторону характерный для западных средств массовой информации упор на "российскую военную угрозу", следует признать: с оценкой возможностей нашей противокорабельной ракеты там не переусердствовали. Это действительно очень грозное оружие с исключительными боевыми и техническими характеристики.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
США
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
УКСК
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
22350
885 Ясень
955 Борей
ГЗЛА
Гособоронзаказ
Калибр КР
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