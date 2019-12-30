Минобороны: Все новые корабли ВМФ оснащают современным вооружением

Замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что завершены испытания комплекса ракетного вооружения "Оникс", который придет на смену противокорабельным ракетным комплексам предыдущего поколения.

Криворучко заявил, что новым оружием в том числе оснастят строящиеся и модернизируемые корабли и подлодки, что позволит им успешно бороться с корабельными группировками вероятного противника в ближней и дальней морской зонах.

"Качественно новый уровень решения задач по поражению авианосных и десантных соединений вероятного противника будет обеспечен путем создания комплекса ракетного вооружения с гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон". Заданные при проектировании комплекса тактико-технические характеристики позволяют надводным кораблям и подводным лодкам выполнять поставленные задачи практически в любой оперативной обстановке, сводя на нет возможности зенитных средств по отражению ракетной атаки", - отметил замминистра в интервью "Красной звезде".

Он также сообщил, что в будущем году для расширения океанской зоны в рамках заданий гособоронзаказа планируется заключить контракты на строительство двух атомоходов проекта "Борей-А", двух подлодок проекта "Ясень-М", двух фрегатов проекта 22350 и двух универсальных десантных кораблей.

О новейшей гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракете "Циркон" стоит рассказать отдельно, тем более что о ней неоднократно высказывался президент РФ Владимир Путин. Именно он впервые сообщил, что эта ракета будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров и мчаться со скоростью около 9 "махов", то есть в разы превысит скорость звука. По словам президента, применение "Циркона" предусмотрено с морских носителей - серийных подводных кораблей и подводных лодок, в том числе уже произведенных и строящихся под ракетные комплексы высокоточного оружия "Калибр". На недавнем расширенном заседании коллегии Минобороны Путин сказал, что в России уже разрабатываю наземный вариант гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Ее точные тактико-технические характеристики по понятным причинам держат в секрете. По некоторым данным, ракета имеет длину от 8 до 10 метров. Также известно, что перспективный боеприпас под индексом 3М22 смогут запускать с помощью пусковых установок 3С14. В российском ВМФ их уже применяют для старта ракет "Калибр" и "Оникс". Иными словами, подобная унификация позволит оснащать "Цирконом" наши корабли и подлодки без затрат на переделку их стартовых устройств. Универсальность этого боеприпаса придает совершенно новые боевые свойства и береговому ракетному комплексу "Бастион", который уже способен поражать как надводные, так и наземные цели. А на гиперзвуковой скорости полета "Циркону" не страшна ни одна существующая в мире система противовоздушной обороны.

По словам военного эксперта Константина Сивкова, принятие этой ракеты на вооружение приведет к резкому ослаблению роли авианосных сил США. Герой РФ кандидат технических наук контр-адмирал Всеволод Хмыров уверен, что наш флот, оснащенный "Цирконами", в случае реальной опасности сможет из Западной Атлантики и восточной части Тихого океана наносить удары по территории США. Причем атаки эти не сорвут никакие системы ПРО. По мнению адмирала, появление у России высокоточной крылатой ракеты с дальностью стрельбы более тысячи километров и летящей с гиперзвуковой скоростью в девять "махов" создаст угрозу не только ракетам средней дальности, размещенным в Европе, но и обеспечит уничтожение ключевых элементов системы управления - центров принятия решений, расположенных вне европейского континента. "Если учесть, что количество наших надводных и подводных средств, несущих боевую службу в Западной Атлантике и Восточной части Тихого океана, составит не менее двух-трех кораблей с примерно 40 "Цирконами" на борту на каждом направлении, то можно не сомневаться: указанные центры будут гарантированно поражены", - уточнил Хмыров.

Испытания новой морской ракеты начались в России несколько лет назад. Впервые ее отправили в небо с наземного стартового комплекса. Ориентировочную скорость "Циркона" тогда определяли в 5-6 "махов". Позже в СМИ появились сообщения о готовящихся испытаниях ракеты уже с морской платформы. За месяцы тестирования и доработок характеристики этого изделия удалось существенно улучшить. На других испытаниях "Циркон" уже в восемь раз превысил скорость звука, набрав в испытательном полете почти 9800 километров в час. Для сравнения: сейчас на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные ракеты со скоростями максимум 2-2,5 "маха".

Будучи еще не принятой на вооружение, "Циркон" вызвал нешуточный ажиотаж на Западе. Этой ракете там посвящают большие статьи. В них "Циркон" предстает оружием, готовым не просто уничтожать вражеские корабли, но и оказывать влияние на ситуацию в целом морском регионе. Если отбросить в сторону характерный для западных средств массовой информации упор на "российскую военную угрозу", следует признать: с оценкой возможностей нашей противокорабельной ракеты там не переусердствовали. Это действительно очень грозное оружие с исключительными боевыми и техническими характеристики.

Юрий Гаврилов