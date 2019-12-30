Войти
Российская газета

Началось создание деталей для опытных образцов бомбардировщика ПАК ДА

826
0
+2
Источник изображения: rg.ru

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, как в ПАО "Туполев" идут работы по созданию перспективного комплекса Дальней авиации. По его словам, пока все укладывается в заданные сроки.

В частности, уже утвержден эскизный проект будущего самолёта, начато создание деталей и составных частей для его опытных образцов. Кроме того, сообщил Криворучко в интервью "Красной звезде", в рамках действующего контракта продолжается изготовление стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их поставки в авиачасти нарастят начиная с 2021 года.

В конце прошлого месяца первый полностью обновленный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М был передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода им. Горбунова. Об этом событии тогда рассказала "Российская газета".

Известно, что Минобороны планирует модернизировать все шестнадцать имеющихся в составе наших ВКС Ту-160. Хотя этот самолет был разработал в КБ Туполева в 1970-1980-х годах прошлого века, он дол сих пор остается самым мощным стратегическим ракетоносцем в мире. Его характерная особенность - изменяемая геометрия крыла, позволяющая выбирать оптимальный режим полета и экономить топливо. Тяжелый бомбардировщик, обладающий взлетной массой более 250 тонн, тем не менее, отличается изящными обводами фюзеляжа и крыльев. Не случайно летчики позвали его "Белым лебедем". В НАТО этот самолет именуют Blackjack - "Блэкджек".

Скорость Ту-160 на форсаже достигает 2500 км/час - это больше, чем у американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. "Белый лебедь" способен доставить в зону пуска 12 крылатых ракет Х-55 большой дальности с термоядерными боеголовками. Модернизированный самолет будет нести ракеты и авиабомбы также в неядерном снаряжении. На смену Х-55 пришла более совершенная ракета Х-555.

Специально под Ту-160М разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты. Но уже сегодня модернизированный самолет может нести гиперзвуковые "Кинжалы". Есть в его арсенале и крылатая ракета Х-101. Она отличается большей дальностью полета - до 10 000 км. При этом на дальности 5 000 км круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 5 метров, на 10 000 км - 10 метров. Более точной ракеты в мире нет. К тому же она имеет систему самонаведения и может поражать даже подвижную цель, например, авианосец.

Дальность полета Ту-160М с максимальным по весу боезапасом - 10 500 км. С нормальной нагрузкой - 14 000 км. При этом дальность полета крылатых ракет, которые он несет на борту, достигает 10 000 км. Сверхзвуковая скорость Ту-160М может достигать на форсаже 2500 км/час - больше, чем у истребителей пятого поколения F-22 и F-35.

На Ту-160М установлено цифровое бортовое оборудование. В кабине не осталось стрелочных индикаторов, вся информация отражается на больших экранах дисплеев. Ракетоносец снабдили новейшими системами закрытой спутниковой связи и навигации. В СМИ были сообщения, что особое покрытие фюзеляжа и крыльев делают модернизированный "Белый лебедь" почти невидимым даже для самых чувствительных радаров. Еще на нем установили мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые чрезвычайно затрудняют поражение самолета.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
Ту-160
Х-101
Х-555
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
NATO
Авианосец
ГЗЛА
ПАК ДА
Ядерный щит
Похожие новости
12.02.2018
И "немного" о бомбардировщиках Ту-160М2
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
19.04.2017
уПАКованная тайна
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов