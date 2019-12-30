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Россия потратила полтора триллиона рублей на оружие

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Источник изображения: Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Министерство обороны России в 2019 году потратило более 1,5 триллиона рублей на закупку вооружений и мероприятия в рамках государственного оборонного заказа, заявил замглавы оборонного ведомства Алексей Криворучко. Его цитирует газета «Красная звезда» в субботу, 28 декабря.

Более 68 процентов этих средств было направлено на серийные комплектные закупки высокотехнологичных образцов, уточнил он. По его словам, это позволило сохранить темп оснащения войск современным оружием.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы за текущий год повысили боевые возможности на 14 процентов. По его словам, доля нового и модернизированного оборудования, состоящего на вооружении, достигла 68,2 процента.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил о существовании «очевидных ошибок» при планировании программы импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе. Он поручил устранить их. По его словам, перевооружение армии и флота не должно откладываться.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Криворучко Алексей
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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