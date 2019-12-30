Военные будут бороться с фейками открытостью

Минобороны РФ заявили об усилении информационного давления против российской армии

Информационное давление, направленное на дискредитацию работы российской армии, усиливается в последние годы. Об этом заявил первый заместитель Минобороны РФ Руслан Цаликов в интервью газете "Красная Звезда".

"Нужно признать, что в последние годы усиливается информационное давление, направленное на дискредитацию всей той огромной работы, которая ведется по укреплению российской армии. Система массовой информации и коммуникации стала сферой очень серьезного противостояния. Более того, информация - в умелых руках и достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", - сказал он.

По его словам, у Минобороны есть достоверная информация, что отдельными государствами ведется скоординированная работа через конкретные СМИ, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков и журналистов. "При этом, в ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней - от командования соединений, объединений, родов войск и видов Вооруженных сил до непосредственно военно-политического руководства", - сообщил Цаликов.

Кроме того, замминистра добавил, что Минобороны не оставит без адекватного ответа "грязные методы" информационной борьбы, направленные против ведомства. "И хотелось бы, чтобы представители медиаиндустрии, российских СМИ были если не "штыками" в этом информационном противодействии, то, как минимум, союзниками", - подчеркнул он.

"В нынешнем состоянии российские Вооруженные Силы нравятся далеко не всем. Мы и не стремимся к этому. Однако есть замыслы и планы по дискредитации российской армии, которых мы никогда не допустим. И бороться с этим нужно только открытостью", - отметил первый замглавы Минобороны РФ.

Материал предоставлент ДИМК ВС РФ