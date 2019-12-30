Обзор событий в войсках и флотах за неделю

Военно-политическая обстановка в зоне ответственности ВВО в 2019 году характеризовалась стремлением США к доминированию в АТР – командующий.

Дежурные силы противовоздушной обороны Восточного военного округа обнаружили на подлете к государственным границам на востоке России более 135 тысяч летательных аппаратов в 2019 году, сообщил в пятницу командующий войсками ВВО Геннадий Жидко.

"Дежурными по ПВО силами обнаружено и проведено свыше 135 тысяч летательных аппаратов. Нарушений государственных границ не допущено", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

В целом, по словам Жидко, военно-политическая обстановка в зоне ответственности округа в 2019 году характеризовалась стремлением США к доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что ВВО "вскрыл" 120 совместных мероприятий оперативной подготовки вооруженных сил США и их союзников.

"Адекватно действиям вооруженных сил иностранных государств войска округа выполнили 210 мероприятий по обеспечению военной безопасности восточных рубежей России", - отметил командующий.

В Минобороны РФ назвали "событием года" содействие властям Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье

Установление контроля властей Сирии над территориями в Заевфратье на северо-востоке страны стало ключевым достижением российской группировки войск в 2019 году, заявил Командующий группировкой войск РФ в САР генерал-лейтенант Александр Чайко.

"Ключевым событием года стало содействие правительству Сирии в установлении контроля над территорией в Заевфратье, в том числе блокирование районов проведения (турецкой - ИФ) операции "Источник мира", совместные российско-турецкие патрулирования, в том числе с привлечением подразделений военной полиции, а также успешное решение задач по воздушному и наземному патрулированию", - сказал Чайко в пятницу на селекторном совещании в Минобороны.

Он пояснил, что это позволило увеличить площадь территории подконтрольной правительству Сирии.

Командующий СФ отмечает наращивание разведдеятельности и боевой подготовки войск НАТО в Арктике

НАТО активно увеличивает боевую подготовку своих войск в Арктике, растет и разведывательная деятельность, заявил в пятницу командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев.

"В Арктике продолжалось наращивание интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил НАТО, общее количество которых увеличилось на 17%. Разведдеятельность возросла на 15%", - сказал он на селекторном совещании в Минобороны.

Тем не менее, в целом Моисеев охарактеризовал военно-политическую обстановку в границах ответственности флота как стабильную и контролируемую.

Командующий напомнил, что в то же время на Северном флоте возросла интенсивность боеподготовки. За год проведено 590 различных учений, в том числе 30 межвидовых и более 900 тренировок от стратегического до тактического уровня. Это позволило, по словам Моисеева, повысить уровень выучки личного состава более чем на 9%.

"В уходящем году было успешно выполнено 30 дальних походов в оперативно важные районы Мирового океана, в ходе которых корабли и суда флота осуществили 23 визита и деловых захода", - добавил он.

В пять полков ВКС России с 2021 по 2027 год будет поставлено 12 дивизионов ЗРС С-350

Воздушно-космические силы России получат 12 дивизионов новейших зенитных ракетных систем С-350 в период с 2021 по 2027 год, доложил начальник Военной Академии воздушно-космической обороны им. Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров.

"Завершается прием в состав учебного центра академии ВКО первого зенитного ракетного комплекса С-350 для обучения боевых расчетов перевооружаемых полков. Всего в период с 2021 по 2027 год на вооружение поступит 12 дивизионов в пять зенитных ракетных полков", - сообщил Ляпоров на селекторном совещании в Минобороны в пятницу.

По его словам, поступление на вооружение комплекса С-350 обеспечит повышение эффективности борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.

23 декабря пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что Минобороны РФ получило первый комплект системы противовоздушной обороны (ПВО) С-350 "Витязь".

Торжественная церемония прошла за день до этого на территории полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

По данным производителя, приемо-сдаточные испытания новой техники прошли успешно.

"В соответствии с требованиями заказчика техника при передаче представителям министерства обороны РФ выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей", - сказали в концерне.

ЗРС С-350 "Витязь" предназначена для защиты от массированных ударов современных и перспективных средств воздушного нападения. Система способна одновременно отражать удары различных средств воздушного нападения в диапазонах от предельно малых до больших высот. Может работать как автономно, так и в составе эшелонированной ПВО. Боевая работа С-350 ведется полностью автоматически.

В состав ВМФ России в 2019 году приняты 19 боевых кораблей и судов – главком

ВМФ России в 2019 году пополнился 19 боевыми кораблями и судами обеспечения, спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса, заявил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

"В состав ВМФ приняты 19 боевых кораблей и судов обеспечения, поставлено 4 береговых ракетных комплекса и 4 летательных аппарата. (. . . ) В этом году спущено на воду 17 и заложено 15 кораблей и судов разного класса", - сказал Евменов на селекторном совещании в Минобороны в пятницу.

По его словам, продолжается строительство патрульных кораблей ледового класса для охраны Арктики и Заполярья. "В церемонии закладки патрульного корабля ледового класса "Николай Зубов" личное участие принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин", - напомнил Евменов.

Он также подчеркнул, что на данный момент доля современных образцов вооружения, военной специальной техники на флоте составляет более 68%.

Информация предоставлена Минобороны России