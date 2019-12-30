Воспитанников Московского суворовского военного училища поздравили с Новым годом

Представители общественной организации "Московские суворовцы" посетили Московское суворовское военное училище (СВУ). В рамках акции "Внук-Сын-Отец-Дед" ветераны-суворовцы поздравили с наступающим Новым годом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 5-8 классах прославленного учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации "Московские суворовцы".

Неформальная встреча прошла в формате дружеской беседы. Воспитанники Московского СВУ интересовались бытом и спецификой обучения в училище, а также дальнейшей карьерой ветеранов-суворовцев.

Один из участников беседы, выпускник Московского СВУ 1984 года Андрей Кель, росший без родителей, рассказал ребятам о своей жизни. После суворовского училища окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. Затем служил в армии на разных офицерских должностях. После увольнения из рядов Вооружённых Сил, стал заниматься бизнесом.

"Учёба в Московском суворовском училище - это незабываемое для меня время. Годы, проведённые в суворовском училище, сформировали меня как личность. Вспоминаю их с благодарностью, хотя поначалу приходилось непросто, но всегда интересно", - отметил Андрей Кель.

В свою очередь выпускник Московского СВУ 1983 года, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров напомнил суворовцам, что до 2003 года обучение в училище проходило в течение двух лет, а не семи, как сейчас. "Учиться было тяжело, но интересно, потому что, помимо учебы, организовывали различные культурные походы. В то время я посетил очень много театров. Проходили и концерты, и смотры художественной самодеятельности, и дискотеки", - подчеркнул он.

По словам Дмитрия Нестерова, как и всякие подростки, мы хулиганили, влюблялись в девчонок и бегали в самоволку. "И, конечно же, получали заслуженное наказание - наряд вне очереди. У нас тогда было так заведено. Нас держали в ежовых рукавицах. Мы сами мыли полы, чистили картошку, подметали плац, расчищали сугробы, стирали свое белье. Это очень сильно дисциплинирует, скажу вам с уверенностью", - уверен он.

"С большой любовью вспоминаю и наших преподавателей, которые по разным причинам уже не работают в училище. Замечательный и образованнейший учитель физики Александр Владимирович Ржанов во время зачетов и экзаменов включал для нас классическую музыку. И это стимулировало, - говорит Дмитрий Нестеров. - Благодаря преподавателю русского языка и литературы Альбине Константиновне Копыловой мы погружались в бесконечно прекрасный и неповторимый мир русской литературы".

После встречи, продолжавшейся около двух часов, представители общественной организации подарили суворовцам подарки и пожелали в новом году добиться высоких успехов в учёбе и спорте, обрести верных друзей, быть образцом для подражания, беречь и любить Родину.

Добавим, проект "Внук-Сын-Отец-Дед" реализуется общественной организацией "Московские суворовцы" с 2012 года. Впервые в истории всех военных учебных учреждений Минобороны РФ в концепцию воспитания защитников Отечества внедрён проект соборности и преемственности воинских традиций "Внук - Сын - Отец - Дед". Он основывается на дружбе и взаимопомощи нескольких поколений выпускников и воспитанников с разницей в 20 лет. Такая разница в возрасте позволяет выстроить образ системы семейного воспитания духовно-нравственных ценностей в звене "Внук - Сын - Отец - Дед", чтить воинские традиции, обмениваться жизненным и профессиональным опытом, поддерживать и помогать друг другу.

Анатолий Жильцов