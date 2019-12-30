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ТАСС

В России началось серийное производство гиперзвукового комплекса "Авангард"

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Ракетный комплекс "Авангард"
Ракетный комплекс "Авангард".
Источник изображения: © Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Ранее в Минобороны сообщили, что первый полк с "Авангардом" заступил на боевое дежурство 27 декабря в Оренбургской области

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Серийное изготовление новейшего комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком началось в РФ. Об этом в субботу в интервью газете "Красная звезда" сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН", - сказал Криворучко.

Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что первый полк с "Авангардом" заступил на боевое дежурство с 10:00 мск 27 декабря в Домбаровском соединении РВСН в Оренбургской области.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на скорости более 20 скоростей звука, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая противоракетную оборону.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
НПО машиностроения
Персоны
Криворучко Алексей
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