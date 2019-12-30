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Военное обозрение

Названы сроки завершения госиспытаний "сетецентрического" танка Т-90М "Прорыв"

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Источник изображения: topwar.ru

Стало известно о завершающей стадии государственных испытаний российского танка Т-90М "Прорыв". Информацией об этом с ведомственным изданием "Красная звезда" поделился Алексей Криворучко – заместитель министра обороны страны.

По словам Алексея Криворучко, испытания танка Т-90М "Прорыв" планируется завершить до конца 2019 года. Соответственно, после этого модернизированные версии танков начнут поступать в войска.

Модернизация танка коснулась сразу нескольких направлений. Во-первых, речь идёт о двигателе, мощность которого превосходит показатели предыдущей версии танка линейки Т-90. Во-вторых, танк оснащается башней, которая имеет принципиальные отличия от серийной версии. Также у Т-90М "Прорыв" в наличии многоканальный прицел. Он позволяет экипажу вести эффективный мониторинг обстановки в плане обнаружения целей в любое время дня и ночи.

Также танк превращён, по сути, в сетецентрическую единицу. На Т-90М "Прорыв" реализован принцип обмена данными в режиме реального времени с другими боевыми машинами, находящимися на данный момент на поле боя. Это позволяет оперативно принимать решения, указывать экипажам других танках об исходящих угрозах, выполнять совместные маневры для повышения эффективности ведения боя.

Отмечается, что у Т-90М имеется определённого рода общность с Т-14 "Армата". Речь идёт о спецпокрытии брони этих танков. Оно выполнено в варианте, который препятствует проскальзыванию (речь идёт о шероховатой поверхности, препятствующей скольжению армейской обуви).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-90 "Владимир"
Персоны
Криворучко Алексей
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1 комментарий
№1
30.12.2019 15:03
Цитата, q
Отмечается, что у Т-90М имеется определённого рода общность с Т-14 "Армата". Речь идёт о спецпокрытии брони этих танков. Оно выполнено в варианте, который препятствует проскальзыванию (речь идёт о шероховатой поверхности, препятствующей скольжению армейской обуви).
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