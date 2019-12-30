В Минобороны назвали дату начала поставок новых Ту-160М

Модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160М начнут поступать на вооружение в российскую армию в 2021 году. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в субботу, 28 декабря.

"В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М с нарастающими поставками начиная с 2021 года", — цитирует Криворучко ТАСС.

Помимо этого замминистра обороны рассказал, что ведомство утвердило эскизный проект новой разработки ПАО "Туполев" — Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАКДА). Он отметил, что в настоящий момент ведутся работы по изготовлению конструкторской документации и производство деталей для опытных образцов будущего самолета.

В ноябре модернизированный сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160М был передан на заводские летные и наземные учения. Испытания будут проходить на летно-испытательной станции Казанского авиационного завода им. С.П. Горбунова.