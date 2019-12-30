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"Ильюшин" наращивает производство транспортных самолетов

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более десяти самолетов Ил-112В в год", - говорится в сообщении компании.

Серийное производство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В может начаться с 2022 года, сообщили в пресс-службе авиационного комплекса имени Ильюшина.

"Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более десяти самолетов Ил-112В в год", - цитирует РИА Новости сообщение.

В настоящее время на летно-испытательной станции ПАО "ВАСО" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ОАК) приступили к отработкам систем самолета в рамках заводских испытаний Ил-112В. 

"После первого полета в рамках подготовки к предварительным испытаниям на воздушном судне была установлена система бортовых измерений, проведен ряд доработок, проработаны решения по оптимизации взлетной массы", - сказали в "Ильюшине".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
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