"Ильюшин" наращивает производство транспортных самолетов

"Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более десяти самолетов Ил-112В в год", - говорится в сообщении компании.

Серийное производство легких военно-транспортных самолетов Ил-112В может начаться с 2022 года, сообщили в пресс-службе авиационного комплекса имени Ильюшина.

"Предприятия дивизиона транспортной авиации будут готовы к серийному производству самолета в 2022 году. Производственные мощности позволяют выйти на выпуск более десяти самолетов Ил-112В в год", - цитирует РИА Новости сообщение.

В настоящее время на летно-испытательной станции ПАО "ВАСО" (входит в состав дивизиона транспортной авиации ОАК) приступили к отработкам систем самолета в рамках заводских испытаний Ил-112В.

"После первого полета в рамках подготовки к предварительным испытаниям на воздушном судне была установлена система бортовых измерений, проведен ряд доработок, проработаны решения по оптимизации взлетной массы", - сказали в "Ильюшине".