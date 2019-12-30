Войти
Российская газета

Корабельный состав ВМФ обновляют с опережением графиков

572
0
0
Источник изображения: Алексей Даничев/РИА Новости

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, как ВМФ России будут оснащать кораблями дальней морской зоны и новыми дизель-электрическими подводными лодками.

Речь идет в общей сложности о уже строящихся в рамках заключённых контрактов 12 боевых кораблях, в том числе современных фрегатах проекта 22350 и корветах серии 20380. А также о 9 субмаринах, среди которых дизель-электрические подлодки проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". Кроме того, - об усовершенствовании многоцелевых лодок проекта 971 "Щука-Б" и проходящем глубокую модернизацию тяжёлом атомном ракетном крейсере проекта 11442 "Адмирал Нахимов".

В интервью "Красной звезде" Криворучко напомнил, что по поручению министра обороны проведена большая и кропотливая работу по оптимизации и ускорению развития корабельного состава ВМФ. Главным ее итогом является то, что большинство заложенных кораблей будет сдано на год-два раньше сроков, предусмотренных государственными контрактами, а серия из шести подводных лодок 636.3 - на 3 года.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Адмирал Нахимов
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
1144 Орлан
22350
636.3
877 Палтус
971 Щука-Б
Похожие новости
31.12.2019
А.Криворучко в интервью "Красной звезде" рассказал об итогах перевооружения ВС РФ в 2019 году и планах на перспективу
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
22.08.2017
"Мы в состоянии создать атомный ударный авианосец"
12.09.2016
Гонка за "Лидером" и колпак, полный блох
06.02.2015
ВМФ России после 2020 года: возможные пути обновления
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов