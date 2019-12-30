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Российская газета

Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"

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Замминистра обороны Алексей Криворучко
Замминистра обороны Алексей Криворучко.
Источник изображения: Министерство обороны РФ/ РИА Новости

Замминистра обороны Алексей Криворучко поблагодарил производителей отечественных беспилотников и назвал нынешний год знаковым для этой сферы.

Он напомнил, что именно в 2019-м впервые поднялся в небо и уже совершил цикл полетов тяжелый беспилотный аппарат "Охотник". Также первый старт сделали средний беспилотный аппарат большой продолжительности полёта "Альтиус" и полностью импортозамещённый "Форпост-Р".

По словам Криворучко, сейчас активно ведутся работы по испытаниям БПЛА "Иноходец". "Могу с уверенностью заявить, что в ближайшие годы мы качественно нарастим группировку БПЛА с функциями разведки, наведения и возможностями применения высокоточных средств поражения", - сообщил замминистра в интервью "Красной звезде".

Напомним, что в августе Минобороны распространило видео испытательного полета первого российского тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник", разработанного в КБ Сухого.

Ранее в СМИ писали, что на нем установлен турбореактивный двигатель серии АЛ-31 - такие используются на истребителях Су-27. "Охотник" оснащен современной аппаратурой оптико-электронной и радиотехнической разведки.

По некоторым данным, его взлетная масса 20 тонн, предельная дальность действия - 3,5 тыс. км, максимальная скорость - 920 км/ч, высота полёта - до 10,5 км. И, что очень важно, дрон может поднимать в воздух до 7-8 тонн полезной нагрузки, в том и числе ракеты, которые, судя по внушительным размерам беспилотника, вполне помещаются в его фюзеляже.

Характеристики не просто впечатляющие, а ставящие "Охотника" в один ряд с боевыми самолетами. Именно такую технику давно ждут в войсках.


Юрий Гаврилов

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Страны
Россия
Продукция
Иноходец БЛА
Охотник-У
Су-27
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
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2 комментария
№1
30.12.2019 16:47
Знаковый да , один произвели серийно Орион и тот разбился .
-2
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№2
31.12.2019 00:45
Кстати, большинство из потерянных американских БПЛА погибли в результате аварий.
0
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