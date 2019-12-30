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Российская газета

РВСН получат подвижный ракетный комплекс "Сирена-М" до 2025 года

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Источник изображения: rg.ru

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сделал несколько важный заявлений, касающихся оснащения Вооруженных сил России современным вооружением и боевой техникой.


Прежде всего, это касается нашей ядерной триады. Криворучко напомнил, что в последние девять лет шло активное перевооружение группировки РВСН с ракетных комплексов стратегического назначения "Тополь" на новые подвижные грунтовые комплексы "Ярс". "По итогам выполнения госзаказа в 2019 году в РВСН завершено перевооружение двух ракетных полков на подвижные ракетные комплексы "Ярс". Поставлено оборудование для двух пусковых установок стационарного базирования для продолжения перевооружения Козельского соединения РВСН на ракетный комплекс данного типа. Развернуты работы по серийному изготовлению перспективного ракетного комплекса "Авангард" и перевооружению на него Домбаровского соединения РВСН", - сообщил замминистра в интервью "Красной звезде".

По его словам, военное ведомство планирует заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных "Ярсов" для еще трех ракетных полков, а также на выпуск подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" - их будут поставлять в войска до 2025 года. "Реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76-процентной оснащенности частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92 процентов".

Криворучко также отметил, что в наступающем году начнутся летные испытания тяжелого ракетного комплекса "Сармат", который со временем заменит в войсках комплекс "Воевода", известный на Западе как "Сатана".


Юрий Гаврилов

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