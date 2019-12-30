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Известия.ru

Предварительные испытания ЗРК С-500 начнутся в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Предварительные испытания зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500 начнутся в 2020 году. Об этом 28 декабря заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", — приводит его слова издание "Красная звезда".

Также Криворучко заявил, что государственной программой вооружения предусмотрена поставка систем "Витязь-ПВО" до 2027 года.

ЗРК С-500 "Прометей" предназначен для борьбы с баллистическими ракетами средней дальности. Также система получит возможность сбивать гиперзвуковые ракеты со скоростью до 7 км/с. В октябре сообщалось, что в комплект поставки системы войдут пункт боевого управления (ПБУ) с автоматической системой управления (АСУ), радиолокационный комплекс обнаружения (РЛК).


Ранее в тот же день Криворучко заявил, что в России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
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