Оружие не поможет: Пушков об отказе Берлина в помощи Киеву

Пушков объяснил отказ Германии в военной помощи Украине

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что власти Украины разрушают свою страну - и именно это угрожает украинцам как нации, а не отказ в военной помощи со стороны Германии. Так он ответил на сетования глава МИД Украины Вадима Пристайко на то, что ФРГ и Евросоюз сделали много для Киева, однако "недостаточно, чтобы остановить гибель людей".

Киеву нужно волноваться не из-за отказа в военной помощи со стороны Берлина, а из-за плачевного состояния украинского государства в целом и политики ее руководства, отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Так он ответил на сетования глава МИД Украины Вадима Пристайко на то, что ФРГ и Евросоюз сделали много для Киева, однако "недостаточно, чтобы остановить гибель людей".

"Глава МИД Украины Пристайко просит военной помощи у Берлина. Главный довод: речь идет о выживании Украины как нации. Но выживание Украины как нации зависит прежде всего от политики ее руководства. Пока же власти Украины сами упорно разрушают страну. В ФРГ это поняли - и отказали", - написал сенатор в Twitter.

Ранее глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил, что Украина попросила Германию о военной поддержке, однако получила отказ. При этом Пристайко выразил надежду, что Берлин пересмотрит свою позицию. Он отметил, что в данном случае речь идет о выживании украинцев как нации.

При этом основной западный военный партнер Украины - Вашингтон - по-прежнему поддерживает Киев. Так, двумя днями ранее стало известно, что США поставят Украине вторую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом рассказал замминистра обороны Украины Анатолий Петренко во время брифинга, посвященного государственному оборонному заказу и военным закупкам для нужд украинской армии.

В целом, по его словам, Киев подписал три контракта с западными партнерами: два договора с Белым домом по программе иностранных военных закупок, а еще один - с агентством НАТО по обеспечению и закупкам.

Javelin - американский переносной противотанковый ракетный комплекс, предназначен для поражения бронетехники и низколетящих малоскоростных целей (вертолетов, беспилотников, заходящих на посадку винтомоторных самолетов).

Оружие успешно применялось в ходе Иракской войны и ряде других вооруженных конфликтов. Стоимость одного комплекса, в комплекте с шестью ракетами, составляет от $600 тыс. - для США и союзников, и до $1,4 млн - на экспорт.

В течение последних пяти лет США выделили Украине более $1,3 млрд на развитие армии, рассказывал ранее пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон. По его словам, эти средства выделялись на укрепление обороноспособности украинских войск и улучшение взаимодействия с НАТО. Вашингтон поддерживает Киев в стремлении вступить в альянс, но для этого необходимо урегулировать территориальные разногласия в Крыму.

Также известно, что украинские военнослужащие проходят обучение под руководством более 130 военнослужащих 2-й бригадной тактической группы "Страйк" 101-й воздушно-десантной дивизии армии США. Тренировки проводятся на Яворовском полигоне Львовской области Украины, сообщала пресс-служба министерства обороны Украины.

Бойцы американской тактической группы "Страйк" проводят обучение вместо американских инструкторов 278-го бронекавалерийского полка Национальной гвардии США из штата Теннесси. Они находились во Львовской области с лета прошлого года.

В прошлом месяце глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Вашингтон организовал поставки оружия Киеву для того, чтобы Украина успешно воевала против России. По его словам, инициатива военного снабжения Украины принадлежала лично главе Белого дома Дональду Трампу.

Вместе с тем помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в эфире телеканала CBS заявил: американские власти не могут гарантировать, что будут всегда оказывать помощь Украине. По его словам, в США надеются на скорое достижение соглашения между Москвой и Киевом.

"Я не стану делать предположений, что будет происходить дальше. Надеюсь, что Россия и Украина поладят, будет какой-то мирный договор или соглашение. Я не могу обещать, что США будут делать что-то вечно, но пока что мы первая администрация, которая отправила вооружение Украине", - сказал он, отметив, что считает помощь США важным шагом.

Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европы развивать новые системы вооружений. По словам канцлера, "конфликт на Украине и аннексия Крыма" обострили проблему обороны и сотрудничества в рамках военных альянсов, прежде всего в НАТО.

Меркель заявила, что Германия и Франция находятся в этом вопросе "на острие развития", и добавила, что в будущем Германия будет развивать системы вооружений, в том числе проект военных самолетов и проект танков.

Основная программа военной помощи Пентагона Киеву называется "Инициатива по содействию безопасности на Украине" и оценивается в $250 млн.

При этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова обращала внимание на то, что Украине необходимо для начала преодолеть внутренний кризис в стране. Причем сделать это стоит с наименьшими потерями как для экономики страны, так и в численном составе населения. В этой связи дипломат указывала, что приобретение американского оружия вряд ли поможет Киеву в решении данных проблем.

Рафаэль Фахрутдинов