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ТАСС

В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500

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Источник изображения: © Донат Сорокин/ТАСС, архив

В ведомстве сообщили, что поставки начнутся в 2025 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

"В следующем году планируется начало предварительных испытаний зенитной ракетной системы С-500, первый серийный образец которой запланирован к поставке в 2025 году", - отметил замминистра.

В конце апреля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что работка системы С-500 находится на завершающей стадии. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки этой системы в войска начнутся в 2020 году. Подготовка специалистов для работы на ней ведется с 2017 года на базе Военной академии ВКО в Твери.

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Криворучко Алексей
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4 комментария
№1
30.12.2019 07:44
Цитата, q
Предварительные испытания зенитной ракетной системы С-500 начнутся в 2020 году, а начало серийных поставок запланировано на 2025 год
Как всё запущено то... А Борисов летом 2019 года говорил, что С-500 начнут поступать в ВС в 2020 году.
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№2
30.12.2019 11:33
Цитата, beka1 сообщ. №1
Как всё запущено то... А Борисов летом 2019 года говорил, что С-500 начнут поступать в ВС в 2020 году.
Создавать новую технику - это не в компьютерной игре кликнуть мышкой: раз, и появилось само собой из воздуха. Могут возникнуть непредвиденные проблемы. К тому же, острой нужды в С-500 пока нет. С-300В4 и С-400 (особенно с принятием на вооружение ракеты 40Н6) со всеми существующими аппаратами, за исключением спутников, успешно справляются.
0
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№3
30.12.2019 13:41
Цитата, ID: 19317 сообщ. №2
С-300В4 и С-400 (особенно с принятием на вооружение ракеты 40Н6) со всеми существующими аппаратами, за исключением спутников, успешно справляются.

Плюсую.
Главное - чтобы ПВО в любой момент времени обгоняло летунов. А вот на сколько оно обгоняет - это уже совсем не важно.
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№4
30.12.2019 23:09
Цитата, Rjycn сообщ. №3
Главное - чтобы ПВО в любой момент времени обгоняло летунов. А вот на сколько оно обгоняет - это уже совсем не важно.
Если я не ошибаюсь, то С-500 - это не столько ПВО, сколько ПРО (против средней и большой дальности - С-400 так не умеет), ну и против низкоорбитальных спутников и они давно уже должны были быть приняты на вооружение (20-й год - это не изначальная дата запланированного принятия на вооружение). По сути в очередной раз сроки сдвинули и сильно, но про это ничего не говорят, зато, вероятно, скоро опять начнут нам втирать про то, что работы идут в точном соответствии с намеченным графиком.
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