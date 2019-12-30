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ТАСС

Минобороны закупит более 100 вертолетов Ка-52 до 2027 года

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Боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" на аэродроме "Воздвиженка" во время летно-тактических учений боевых вертолетов армейской авиации Восточного военного округа
Боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 "Аллигатор" на аэродроме "Воздвиженка" во время летно-тактических учений боевых вертолетов армейской авиации Восточного военного округа.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что параллельно идет работа по их модернизации. Ее планируют завершить в 2022 году

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны России планирует заключить контракт на поставку более 100 боевых вертолетов Ка-52 до 2027 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году планируется заключение государственного контракта на поставку более 100 вертолетов типа Ка-52 до 2027 года", - сообщил замминистра.

По его словам, параллельно идет работа по модернизации Ка-52. Ее планируют завершить в 2022 году.

В рамках опытно-конструкторских работ по модернизации Ка-52 учтен сирийский опыт: вертолет должен получить новые системы электроснабжения и обнаружения целей, повысится защищенность машины, увеличится дальность обнаружения и распознавания как наземных, так и воздушных целей, благодаря чему увеличится и дальность применения вооружения. Авиационные средства поражения будут унифицированы с вертолетами семейства Ми, также производимыми "Вертолетами России".

Разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы, вертолетов и других летательных аппаратов противника на переднем крае и в тактической глубине в любых погодных условиях и в любое время суток. Он оснащен современной авионикой и мощным вооружением, а соосная схема несущих винтов и повышенная мощность продольного управления позволяют ему эффективно маневрировать и выполнять сложные фигуры пилотажа.

Кроме того, Ка-52 снабжен системой радиоэлектронной защиты и устройствами снижения заметности, уменьшающими, рассеивающими и искажающими тепловой след двигателей, а также средствами активного противодействия.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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