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ТАСС

Поставки стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнутся в 2021 году

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Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Замминистра обороны Алексей Криворучко также рассказал, что все работы по перспективному авиационному комплексу дальней авиации укладываются в заданные сроки

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Поставки в войска модернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160М начнутся в 2021 году. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"В рамках действующего контракта продолжается изготовление самолетов Ту-160М с нарастающими поставками начиная с 2021 года", - сказал он в интервью газете "Красная Звезда".

Говоря о работе по перспективному авиационному комплексу дальней авиации (ПАКДА), Криворучко сообщил, что все работы по нему укладываются в заданные сроки. На сегодняшний день утвержден эскизный проект будущего самолета. Сейчас в ПАО "Туполев" ведется разработка рабочей конструкторской документации, а также начато создание деталей и составных частей для опытных образцов самолета.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
ПАК ДА
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