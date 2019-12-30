Новейший пистолет "Удав" поступит на вооружение российской армии в 2020 году

В сентябре в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны России примет на вооружение новейший пистолет "Удав" (разработан в ЦНИИТочмаш госкорпорации "Ростех") в 2020 году. Об этом в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в субботу, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

"Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки", - сообщил замминистра.

В сентябре в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.