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ТАСС

Модернизированный ракетный комплекс "Сирена-М" поставят в войска России до 2025 года

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Командная ракета 15А11 системы Периметр
Командная ракета 15А11 системы Периметр.
Источник изображения: © неизвестный фотограф Минобороны СССР

В прессе такое оружие называют ракеты "судного дня"

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Модернизированный комплекс командных ракет "Сирена-М" будет поставлен в ракетные войска стратегического назначения (РВСН) до 2025 года. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

"В следующем году мы планируем заключить очередной трехлетний контракт на изготовление подвижных комплексов "Ярс" для перевооружения еще трех ракетных полков, а также на изготовление подвижного комплекса командных ракет "Сирена-М" с их поставкой в период до 2025 года", - уточнил он в интервью газете "Красная звезда".

Командные ракеты предназначены для передачи сигналов боевого управления на пуск ракет РВСН в случае нанесения противником массированного ракетно-ядерного удара, поэтому в прессе они получили название ракет "судного дня".

По оценке Криворучко, реализация этих мероприятий позволит уже в текущем году достичь 76%-ой оснащенности частей РВСН современными образцами вооружений, а к 2022 году повысить этот уровень до 92%. Вместе с тем в 2020 году планируется завершить основной объем наземной экспериментальной отработки и приступить к летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат".

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Страны
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РС-24 Ярс
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