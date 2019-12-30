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ТАСС

Разработка лазера для уничтожения беспилотников завершится в 2020 году

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Soviet-DEW
Рисунок советской экспериментальной лазерной системы оружия образца 1987 года. Источник - 2.bp.blogspot.com.

По словам замминистра обороны РФ Алексея Криворучко, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что позволит в перспективе проводить поэтапное наращивание мощности

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию лазерного комплекса, который сможет уничтожать легкозащищенные надводные цели и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), завершаются в 2020 году. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью "Красной звезде", опубликованном в субботу.

"В следующем году мы планируем завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения БПЛА и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ", - сообщил Криворучко.

По словам замминистра, комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем. Это позволит в перспективе проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей, отметил Криворучко.

С 1 декабря в пяти ракетных дивизиях РВСН на боевое дежурство поставлены лазерные установки "Пересвет". Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

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4 комментария
№1
30.12.2019 07:30
Хорошо что разрабатывают не только слепилки типа ,,Пересвета"
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№2
30.12.2019 12:59
Цитата, beka1 сообщ. №1
Хорошо что разрабатывают не только слепилки типа ,,Пересвета"

а в чём может быть разница? Я просто не понимаю пока. Лазер = пучок света. В зависимости от его плотности на единиц площади он может либо нагреть/ослепить либо сделать дырку.

Если мощи хватит, то сможет на ближней дистанции прожечь дыру, на дальней ослепить. Или там режим работы разный? По продолжительности импульса или как?
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№3
30.12.2019 13:55
что-то очень сомнительно, что лазером можно будет повредить легкобронированный катер. Разве что надувную лодку.
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№4
30.12.2019 15:05
Цитата, VK сообщ. №2
а в чём может быть разница?
В размерах установки и её мощности. Обратите внимание, какие размеры имеет боевая машина "Пересвета". Для уничтожения мелких БПЛА такой громоздкий, мощный и дорогой комплекс просто избыточен.

Цитата, VK сообщ. №2
Если мощи хватит, то сможет на ближней дистанции прожечь дыру, на дальней ослепить. Или там режим работы разный?
Не просто режим работы, а конструкция боевых и чисто ослепляющих лазеров разная. Посмотрите, как выглядит "Сжатие".


Цитата, Rjycn сообщ. №3
что-то очень сомнительно, что лазером можно будет повредить легкобронированный катер. Разве что надувную лодку.
Смотря какие мощность лазера, расстояние до цели и состояние атмосферы. При благоприятных условиях вполне можно повредить. Другой вопрос, на сколько это нужно, если с блонекатером справится и снаряд пушки, а в скоростную и малоразмерную моторную лодку из обычной пушки попасть гораздо сложнее, чем из лазерной.
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