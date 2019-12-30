Войти
ТАСС

Боевой лазерный комплекс "Пересвет" разместят на авиационном носителе

819
0
+2
Комплексы "Пересвет" и А-60
Комплексы "Пересвет" и А-60.
Источник изображения: topwar.ru

Замминистра обороны Алексей Криворучко также сообщил, что в 2020 году планируют завершить ОКР по созданию лазерного комплекса для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Наземный боевой лазерный комплекс "Пересвет" в ближайшие годы разместят на воздушном носителе. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

"Мы ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сообщил он.

По его словам, в части создания лазерного оружия в следующем году планируется "завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ".

Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей, сказал заместитель министра. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля - воздух" и "воздух - воздух" с оптическими головками самонаведения. В интересах Сухопутных войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Пересвет
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
30.12.2019
Интервью заместителя министра обороны России Алексея Криворучко о развитии системы вооружения
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
05.01.2017
Александр Якунин: спрос на разработки ОПК за рубежом вырос на 25 процентов
23.12.2016
Александр Якунин: к 2020 году доля гражданской продукции «ОПК» вырастет до 43%
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.12 00:45
  • 2
Для армии испытывают новый беспилотник "Иноходец"
  • 31.12 00:25
  • 13
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 30.12 23:35
  • 1
Перед лицом «российской агрессии»: США возвращают ЗРК Avenger в строй
  • 30.12 23:27
  • 1
Завершены испытания ЗК «Деривация-ПВО» и САУ «Коалиция-СВ»
  • 30.12 23:23
  • 1
Воздушный чистильщик: что может новый зенитный комплекс "Гибка-С"
  • 30.12 23:09
  • 4
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 30.12 22:52
  • 1
Бани из осины установят на подлодках проекта "Борей-А"
  • 30.12 22:37
  • 2
Шойгу предположил, что Национальный центр управления обороной сможет работать без человека
  • 30.12 22:36
  • 2
Боевую экипировку "Ратник" сменят "доспехи" нового поколения "Сотник"
  • 30.12 22:23
  • 1
"Роскосмос" констатировал увеличение числа российских спутников
  • 30.12 22:18
  • 33
"Теперь не мы догоняем, а нас": Путин о новом вооружении
  • 30.12 22:15
  • 1
Алжир заключил крупный пакет контрактов на авиационную технику
  • 30.12 21:46
  • 18
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 30.12 18:15
  • 6
У НАТО новая проблема: сближение Турции с Россией (The Wall Street Journal, США)
  • 30.12 16:49
  • 1
"Ил" анонсировал серийное производство военно-транспортных самолетов