Боевой лазерный комплекс "Пересвет" разместят на авиационном носителе

Замминистра обороны Алексей Криворучко также сообщил, что в 2020 году планируют завершить ОКР по созданию лазерного комплекса для уничтожения беспилотников и вывода из строя легкозащищенных надводных целей

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Наземный боевой лазерный комплекс "Пересвет" в ближайшие годы разместят на воздушном носителе. Об этом сообщил в субботу заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная Звезда".

"Мы ведем работы по наращиванию мощности комплекса "Пересвет". В ближайшие годы предусматривается его размещение на авиационном носителе", - сообщил он.

По его словам, в части создания лазерного оружия в следующем году планируется "завершить ОКР по созданию лазерного комплекса тактического назначения для уничтожения беспилотных летательных аппаратов и вывода из строя легкозащищенных надводных целей в интересах решения задач Сухопутных войск, ВКС и ВМФ".

Комплекс будет иметь модульный принцип построения основных систем, что в перспективе позволит проводить поэтапное наращивание мощности и номенклатуры поражаемых целей, сказал заместитель министра. Активно проводится оснащение лазерными системами защиты бортовых комплексов обороны самолетов стратегической, тактической и армейской авиации от поражения ракетами класса "земля - воздух" и "воздух - воздух" с оптическими головками самонаведения. В интересах Сухопутных войск в 2020 году завершается ОКР по созданию переносного автоматизированного комплекса оптико-электронного противодействия средствам, ведущим встречное наблюдение и прицеливание, и противодействия им лазерным излучением.