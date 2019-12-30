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Известия.ru

Названы сроки серийного производства огнеметной системы "Тосочка"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

Перспективная тяжелая огнеметная система "Тосочка" будет готова к серийному производству в 2020 году. Об этом в субботу, 28 декабря, в интервью "Красной звезде" заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко.

"В следующем году мы ожидаем завершения всех видов испытаний и присвоения литеры "О1" перспективной тяжелой огнеметной системе "Тосочка", — уточнил он. Вооружение будет более компактным, чем используемые в настоящее время ее аналоги "Буратино" и "Солнцепек".

Также огнеметная система получит искусственный интеллект. Это вооружение впервые покажут на параде Победы в Москве.

Ранее в субботу замминистра отметил, что в России началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".

В конце ноября российская сторона продемонстрировала американским военным ракетный комплекс "Авангард" с оснащенным крылатым планирующим блоком. Впервые о комплексе стратегического назначения президент России Владимир Путин рассказал 1 марта 2018 года в послании Федеральному собранию.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Авангард РК
Солнцепёк
ТОС-1
Компании
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Криворучко Алексей
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