Оснащенный "Калибрами" корабль "Ингушетия" приняли в состав Черноморского флота

Малый ракетный корабль (МРК) "Ингушетия", оснащенный высокоточным универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК" для поражения морских и береговых целей, приняли в состав Черноморского флота. Об этом 28 декабря сообщил ТАСС.

Церемония прошла под руководством командующего флотом Игоря Осипова, при участии замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, представителей Севастополя, Ингушетии и завод-изготовителя.

В общей сложности, в 2019 году в состав Черноморского флота были приняты шесть кораблей и катеров. Ожидается, что еще 16 кораблей и судов флот получит в 2020 году.

МРК "Ингушетия" — восьмой из по счету малый ракетный корабль серии проекта 21631 (шифр "Буян-М"). МРК проекта 21631 — многоцелевые корабли класса "река-море". Они оснащены высокоточными крылатыми ракетами "Калибр-НК" и сверхзвуковыми противокорабельными "Ониксами". Изначально корабли этого класса разрабатывались для охраны и защиты экономической зоны государства, но пуски "Калибров" из акватории Каспийского и Средиземного морей по целям в Сирии продемонстрировали новые боевые возможности.

МРК "Ингушетия" спустили на воду на Зеленодольском заводе имени Горького в Татарстане в июне нынешнего года.